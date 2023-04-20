高雄64歲葉姓婦人日前接到電腦課程業者來電，推銷上萬元課程，葉婦深怕是遇到近期流行的普發現金詐騙，報警求助。警方獲報到場了解，原來是葉婦前些日子接到該業者推銷來電，想早點結束通話，才以口頭答應敷衍，而後來業者再次致電詢問，才造成此次烏龍。警方事後貼心提醒葉婦，可在手機安裝Whoscall，能初步判斷來電號碼真偽。

18日傍晚，黃婦在家休息時，接到自稱電腦公司的來電，表示前幾天有寄課程內容到黃婦電子信箱，跟黃婦詢問對於哪些課程有意願，此時黃婦不知怎麼突然接到了推銷來電，還稱已經有寄課程內容，心想是否有與近期流行的普發現金詐騙有關，緊張得報警求助。

三民二分局鼎山派出所獲報，立即派遣員警到場了解，經過員警查詢來電號碼時，發現前段時間也有撥打電話給黃婦，且有通話一段時間，向黃婦詢問時，黃婦才猛然想起。

黃婦回憶道，當時接到推銷來電，因為想儘早結束通話，才會先答應對方有意願了解課程，後來對方將數個課程內容傳至黃婦信箱參閱，幾天後才向黃婦詢問想上哪種課程。

對於自己鬧出烏龍，黃婦也感到不好意思，頻頻向員警道謝，員警也貼心提醒，可在手機APP程式內裝上Whoscall，便可初步判斷來電號碼的真偽。警方提醒，近期流行普發現金詐騙，政府不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，呼籲民眾多加留意。