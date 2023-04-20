前台南市經發局長陳凱凌遭檢舉經手七股工業區開發案，前後收受廠商現金、性招待、花酒，從中索賄180萬元，6度接受性招待喝花酒共14餘萬元，陳從去年12月23日羈押至今，台南地檢署今天依貪汙、洗錢防治條例等罪嫌將他起訴，移審台南地院，法官訊後諭知羈押3個月。

檢方認為，陳凱凌涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、詐欺得利、財產來源不明罪、洗錢罪嫌，此外，陳凱凌與陳姓建商及翁姓代銷公司負責人共同犯使公務員登載不實、詐欺取財等罪嫌。

陳凱凌下午移審到台南地院，法官指出，陳凱凌就起訴書所載犯罪事實均不爭執，惟就法律適用部分仍有疑義，但有證據及證人證述在卷可稽，足認被告犯罪嫌疑重大，由於被告所涉之罪包含法定刑7年以上有期徒刑重罪，合理判斷其有畏罪逃亡動機，並得預期被告逃匿，以規避審判程序及刑罰執行可能性甚高。

台南地院審酌後，認為陳凱凌有羈押必要，訊後諭知從4月20日起羈押3個月。陳凱凌從去年12月23日遭到羈押，今年2月間，檢察官考量陳羈押期限將屆，向台南地院聲請延長羈押 ，法官裁准延押2月，今天遭起訴後，法官再諭知羈押3個月。