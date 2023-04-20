新北市淡水區淡海路一處民宅19日晚發生火災，火勢造成8口之家逃生不及，最終釀成4死悲劇，士林地檢署檢察官立即趕到淡水馬偕等4間醫院相驗，陳姓次子發現火舌，一度嘗試撲滅火勢，但仍無法挽回，自己背部嚴重灼傷，最終窒息死亡，58歲長女經急救因呼吸衰竭死亡，74歲陳婦、4歲孫子火災窒息死亡，遺體現已發還交由家屬處理後事。

火警發生在昨日晚間11時許，住該棟民宅3樓、約40坪左右的空間住著陳婦、長女以及次子等8口，當晚疑似因放在客廳的神桌發生電線走火，使整個客廳陷入火海，由於深夜多數家人已入眠，等到發現時已受困火場，最終釀成4死4傷的悲劇

其中74歲陳姓婦人、陳婦次子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童等祖孫三代救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，而陳婦58歲女兒救出時也無生命徵象，送醫急救後一度恢復生命徵象，但最終仍在中午宣告不治身亡。

據悉，火調人員今日早上重返現場勘驗，發現位在客廳的神桌處碳化嚴重，研判可能就是起火點，家屬也透露可能是神桌的電線老化，導致電線走火引發火災，不過詳細起火原因仍有待釐清。