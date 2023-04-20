新北市連兩日發生槍擊案，震驚社會，雖然今日掃射當鋪的劉姓少年槍手聲稱是當舖前員工，與店面有勞資糾紛，但警方不採信其說法，據悉，昨日和今日槍擊案起因與天道盟華山幫和竹聯幫弘仁會的毒品糾紛有關，弘仁會疑不滿華山幫毒廠被抄，受有財務損失，雙方喬不攏，因此策畫2起槍擊案，恐嚇意味濃厚。

17歲劉姓少年今日8時許搭乘計程車前往新北市土城區四川路7號某當舖，隨後下車持改裝衝鋒槍掃射，總計連開51槍後才返回計程車，接著在計程車上聯絡律師，並前往派出所投案，警方到場勘驗後發現，該當鋪當時並未營業，鐵門上有51個彈孔（10個未貫穿）。

由於板橋昨日才發生，少年槍手連開14槍的案件，兩案的少年槍手都是自行攜槍投案，且過程也有聯繫律師處理，手法如出一徹，兩案被質疑有高度關聯性。據悉，兩起槍擊案與基隆地檢署日前破獲的製毒工廠有關，導致弘仁會、華山幫毒品交易破局，受有上億元損失，兩幫派溝通過程發生糾紛。

弘仁會才在昨日派出幫眾從台北市中山區雙城街追擊華山幫成員，一路追殺到板橋區後，24歲林姓男子和17歲吳姓少年才帶槍投案，另外，今日開槍的劉男疑似也是弘仁會成員，他槍擊的當舖金主疑似也與華山幫有關。

新北市警察局長廖訓誠表示，警方目前已組成專案小組，全力追緝幕後指示者，相關槍枝將送往鑑定，少年槍手也將依少年事件處理法移送新北地檢署。

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