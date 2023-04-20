桃園雲梯車已連3年未增維持17台，居六都之末，平均救護出勤時間也墊底，甚至是新北的3.4倍，不分黨派議員直指救災救護分秒必爭，要求檢討。消防局說去年因防疫著裝致出勤時間略增，今年已改善，另今、明年都會採購1台雲梯車，未來4年也將添購40輛各式救災車。

議員林政賢、許清順、黃婉如、黃崇真說，桃園人口增已達229萬人，高樓大廈也如雨後春筍般林立，6層以上大樓有8510棟，其中20層以上有383棟，但各式消防車共224輛，在六都排名第5，尤其雲梯車僅17輛，居六都之末，鄰近的台北有36、新北有34輛，是桃園2倍以上，強調高樓未來有增無減，重劃區大廈越蓋越多，雲梯車是高樓層救災利器，應積極爭取保障大樓居民生命財產安全。

議員徐其萬、周玉琴、涂權吉則說，桃園緊急救護平均出動要2.72分，在六都敬陪末座，新北只要0.8分、台中1.24分、高雄1.36分、台南1.46分、台北1.87分，救人十萬火急，幾秒之差就是生死存亡關鍵，應加強出勤速度，另外桃消平均返隊時間26.84分、送醫執勤75.34分、未送醫案執勤42.64分、平均執勤時間65.94分，全都六都最後，要求檢討。

消防局長龔永信說，全市224輛消防車，超過法定規定189輛，每萬人配置消防車比率0.98輛，六都排名第2，近年都編列經費購入雲梯車汰舊換新，17輛平均車齡8年，相對新穎，3年出勤3065次，坦言每輛逾3000萬要價不斐，今年已購入1輛，明年也規畫再添購1輛，逐年擴充強化救災能量。

龔永信也提到，桃園出勤效率名列前茅，救護出勤時間是因復興2分隊距離太遠拉低平均數值，且前3年因疫情肆虐，每趟出勤都要經幹部確認完整著裝防疫才能出勤，確保消防弟兄和傷病患安全，今年疫情趨緩後已大幅縮短出勤時間。消防局強調，桃園連3年在OHCA康復出院人數與轄區人口比率上勇奪6都第一，確實執行高品質緊急救護才能救回這麼多人。

另議員呂林小鳳、黃瓊慧、李宗豪感嘆搜救犬隊2014年成立以來就「屈就」在山腳消防分隊頂樓，犬舍小、無綠地不如浪犬，消防局指出，已取得八德北區客家會館旁土地，今年規畫設計、明後年施工，1.3億分3年編列完成搬遷。