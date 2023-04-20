台中市議員李中建議，殯儀館改建應檢討容積率、整合周邊產業聚落，規畫為生命禮儀園區，也同時整頓周邊的景觀環境。(李中提供)

民政局長吳世瑋表示，目前已著手殯儀館改建的前置作業，初步構想為在後方的大停車場興建地下3層、地上5層大樓。(林欣儀攝)

台中市崇德殯儀館使用超過50年，面臨館舍老舊、治喪及停車空間不足及等問題，台中市府做民調尋求解決之道，結果有高達45.8％民眾支持原地改建，市長盧秀燕在議會接受質詢時表示，自己是民代出身、重視民意，既然多數民眾支持原地改建，民政局將著手規畫。

台中市府今年2月間針對20歲以上民眾調查，結果有近6成民眾認為崇德殯儀館位置方便，且有45.8％受訪者支持原地改建、僅18.1％民眾認為應搬遷至他處；此外，有10.6％民眾認為殯儀館內停車空間不足、2.6％認為設備老舊，另2.2％受訪者覺得治喪動線混亂。

民政局長吳世瑋表示，目前已著手殯儀館改建的前置作業，初步構想為在後方的大停車場興建地下3層、地上5層大樓，內部包含禮堂、禮廳極小靈堂、冰櫃等，地下室則做停車空間使用，若有需要可在前方再規畫二期工程，將爭取明年編列可行性評估與先期規畫經費。

市議員陳雅惠說，崇德殯儀館建物老舊，且遺體與人動線交錯，各空間都不足，遇到「旺日」人數更是達到高峰，支持原地改建，但應考量在施工期間確保目前空間足夠使用。

市議員陳政顯建議，原地改建需要時間，建議在改建前應先改線動線、冰櫃及停車空間不足等問題。市議員陳文政則說，經常到殯儀館捻香時，都看到治喪家屬連休息的地方都沒有，也許多人反映應儘速改建，現在終於等到好消息。

市議員李中表示，殯儀館在崇德路已半世紀，周邊形成殯葬業的相關產業聚落，原地改建符合多數人期望，但目前初步規畫的規模仍偏小，建議應檢討容積率、整合周邊產業聚落，規畫為生命禮儀園區，也同時整頓周邊的景觀環境。