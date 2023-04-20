謝祖武力挺牛爾發起的公益活動。（京城之霜提供）

謝祖武今（20）日出席美容教父牛爾旗下京城之霜發起的「我愛我的全能媽媽」公益活動，母親節將至，謝祖武透露今年的母親節與以往不同，因為失智10年的母親在3月24日已經離世，告別式則在4月4日圓滿完成，享壽93歲。儀式完成後，謝祖武把母親的照片放在衣物間，衣物間正好面對他的臥房，他情緒激動，眼眶泛紅一度語塞，整理情緒後難過地說：「這幾天晚上我都跟媽媽講說，我們又住在一起了，跟媽媽說早安、晚安。」

對於母親的離世，謝祖武內心充滿愧疚，他透露母親住在他的隔壁，不想與他同住是擔心影響他的家庭生活，「但子欲養而親不待，發現（有狀況）時就發現媽媽失智了。」謝祖武坦言遺憾一定有，但已經發生了就不再想遺憾的事情，「用盡全力還是挽留不住上天的決定，只能祝福老人家在天上過得很好。」

牛爾今也提到因為以前主持活動時常大聲講話，加上胃食道逆流影響到聲帶，前幾年有做聲帶的小手術，但術後恢復狀況沒有很好，但他樂觀地說：「嘶啞也是一種特色。」他剛從日本回台，透露在日本飲食控制得宜，胃的問題也改善許多，他分享曾為了買一款日本熱門養樂多，特地進地鐵站的投幣販賣機購買，「我就重複刷卡30次，一共買了30瓶。」