這是Brookfield今年以來爆出的第二起重大貸款違約事件。今年2月提報文件顯示，該公司位於洛杉磯兩棟52層高的大樓總債務7.84億美元出現違約情況。

在利率持續攀升、商辦高閒置率的情況下，今年以來爆出多起商辦貸款違約案件，令市場擔憂商業地產市場可能爆發危機，成為銀行業後的下一個地雷。