美國政府先前啟動《晶片法案》，黃石全球資產管理研究中心主任、台北大學財務金融系特聘教授陳勝源表示，台積電外國股東占比達72％，《晶片法案》根本不算什麼，美國總統拜登若想拿下台積電，最狠的一招是號召美國退休基金，大力加碼投資台積電，再偕同其他主要外資強行通過表決，將台積電總部設在美國，讓台積電成為道地美商公司。

據外電報導，拜登啟動《晶片法案》後，台積電將爭取最高 150 億美元、約新台幣4500億元的美國建廠補貼，但反對美國政府要求的部分附加條件，簡言之，拒絕提供帳本與客戶機密資料。

陳勝源表示，歷經晶片大戰後，台積電贏得「護國神山」名號，也因為名號夠吸睛，國立臺北商業大學黃石全球資產管理研究中心將主辦，「全球十強企業台積電還需要臺灣補貼？」議題的網路調查與校園辯論賽活動，網路調查即日起上線，接受關注這項議題的投資人投票，臺灣大學和臺北商業大學校際辯論賽也將在5月21日舉辦，並邀請產學界代表共襄盛舉，透過公開民調和莘莘學子公開辯論，試圖為臺灣經濟再平衡和打造新神山找答案。

黃石全球資產管理研究中心諮詢顧問、國立臺灣大學國際企業學系教授林修葳表示，首次辯論以台積電為探討標的，期望以臺灣人最熟悉的公司為話題，能夠喚起國人對財經議題的關心，思索臺灣未來經濟的發展。

政府和民間用35年時間傾全國資源打造台積電，台積電現在已經是全球十強企業、全球半導體龍頭，是臺灣人的驕傲，但外資持股比重逾7成台積電，長期獲得低廉電價補貼、享有產業獎勵的稅負優惠。

市場讚頌台積電的同時，也有聲音批評外資持股比重高的台積電，享用資源等於臺灣人補助外國人，事情總有一體兩面，台積電在國際發光發亮，不可諱言，惟臺灣經濟過度依賴一座「神山」，臺灣經濟潛藏結構失衡的問題。

陳勝源表示，參與辯論多是財金相關系所學生，將抽籤排先後順序，各扮演一次正方、反方的角色以示公平，由於議題沒有對、錯，分數高低取決於邏輯、辯論技巧。

而網路調查活動是從4月20日到5月18日，歡迎對此議題關注者上網表達看法和投票，有機會參加機票飯店住宿等贈禮抽獎，參與辯論學生也有獎學金。

臺大與北商大的財經議題校際辯論賽，這次特別邀請財經學者和專家擔任辯論賽的評選；包括元大投信董事長、投信暨投顧公會理事長劉宗聖，基金事（Webzz）金融科技公司創辦人、曾任貝萊德資產管理亞太區零售業務主管暨董事總經理張凌雲、樺晟集團金融科技與服務事業總監徐千婷和國立陽明交通大學光電工程學系教授暨鴻海研究院半導體所長郭浩中。