來自蘇格蘭的一家五口到英格蘭西北部，一個名為蘭開夏的郡遊玩，沒想到入住一間布萊克浦長廊酒店成為他們旅遊最大驚魂，一家人入住登記幾分鐘後就衝出飯店，原因為走進房間與進到房間後，都讓他們嚇壞，不只走廊有大小垃圾，甚至打開房間後就像是「大戰過後」，房間裡面有一堆垃圾，甚至床墊看似廢棄，馬桶裡面還都是穢物。

綜合外媒報導，這家人入住了英國這家酒店後，成為他們旅行最大驚魂，他們花了68英鎊（約台幣2586元），卻在入住不久後逃出飯店，他們表示從走廊到客房都有成堆的垃圾，骯髒的地毯、恐怖的馬桶，上面除了衛生紙外還有排泄物，床墊看起來就像廢棄一樣，完全沒有打掃的飯店讓他們無法帶小孩入住。

他們透過旅遊網站訂房並反映，如今旅遊訂房網站Booking.com已將這家飯店的訂房暫停，但受害的一家人仍認為應該要退費，畢竟這樣的花費與際遇都對一家人造成問題。

而該酒店的發言人卻表示，該夫妻確實在他們酒店住了一晚，無法對其退款，但他們出示電子郵件證明他們當下訂了另一家飯店後，Booking.com就全額退款了68英鎊。

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