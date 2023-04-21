投入國民黨大安區立委初選的總統府前副秘書長羅智強，與同樣投入黨內港湖區、松信區立委初選的議員游淑慧及徐巧芯，21日上午共同舉辦記者會，宣布成立「制度改革聯合」，力拚未來一同進入立法院，共同推動相關政策與法案，而三人的第一個聯合政見，就是制定「妨害司法公正罪」，嚴厲打擊關說司法的舉動。

羅智強表示，近年來立法院已經淪為橡皮圖章，可笑且可恥的是在台灣「關說司法」無罪，其中民進黨立法院黨團總召柯建銘就是最有名的司法喬王，現任陸委會主委邱太三也是關說司法的法務部前部長。羅智強說，現在民眾對於司法的信任度極低，「有權判生、無權判死」也成為寫照，因此三人組成「制度改革聯合」提出共同政見，未來也會邀請更多朋友加入，讓妨害司法公正能夠入罪，也讓立法院成為良性立法的機構。

徐巧芯說，現在執政的民進黨也知道民眾普遍認為司法的公信力不足，但執政至今一直都沒有想要去改變，因此現階段的第一步就是要讓青壯世代團結，進到立法院聯合作戰，提出福國利民的政策。徐巧芯強調，三人都沒有包袱也沒有任何既得利益，沒有人可以對他們來施壓，因此可以一起推動相關政策與法案，讓人民重拾對司法以及立法院的信心。

游淑慧則表示，三人組成「制度改革聯合」就是共同背書，如果有政策跳票的情況就是三個人一同負責。「如果大家覺得蔡政府該做的事情沒做，或者該過的法案沒過，就是現在的立法院怠惰。」游淑慧說，現在不是要選誰進立法院，而是能夠推動什麼樣的法案，司法身為約束社會道德的最後一道防線，但如果讓過半民眾不相信，就是因為一些有權力的人，甚至立法委員、司法人員在妨害司法。