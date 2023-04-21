民眾黨主席柯文哲在美東時間20日下午新增隱藏行程，前往位於華府的美國保守派智庫「哈德遜研究所」，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。（翻攝自柯文哲臉書）

民眾黨主席柯文哲在美東時間20日下午新增隱藏行程，前往位於華府的美國保守派智庫「哈德遜研究所」，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。（翻攝自柯文哲臉書）

民眾黨主席柯文哲在美東時間20日下午新增隱藏行程，前往位於華府的美國保守派智庫「哈德遜研究所」，與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面。柯文哲今在臉書分享照片，透露雙方談到國際局勢和台海問題，蓬佩奧非常健談也充滿熱情，自己仍把握機會遊說，美國應幫助台灣加入區域經貿組織 。

柯文哲表示，他在華盛頓特區最後2天行程，從早到晚馬不停蹄，下午來到哈德遜研究所與蓬佩奧會面，他當過美國中情局局長和國務卿，談到國際局勢和台海問題，非常健談也充滿熱情。

柯文哲也說，雙方談到全球經濟衰退，已經對所有政府治理造成挑戰，2023年全球經濟增長率可能放緩到2.7％甚至更低，而通貨膨漲還在上升。如此脆弱的經濟環境，勢必對全球造成衝擊，自己仍把握機會遊說，美國應該幫助台灣加入區域經貿組織 ，才能厚植國力、提升自我防衛能力。

柯文哲指出，「小黨生存空間雖然有限，但我們一面尋求突圍，更要為國家的發展盡一份心力，希望台灣因為有我們，變得更好！」