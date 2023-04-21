民進黨台中第六選區立委初選結果出爐，由議員江肇國勝出，黃守達則說未來會全力支持。（張亦惠攝）

民進黨台中第六選區立委初選由江肇國勝出。（張亦惠攝）

民進黨台中第六選區立委初選結果今天出爐，江肇國拿下36.37％、何昆霖18.98％、黃守達25.44％、無明確人選19.11％，由江肇國勝出。江肇國表示，感謝兩位對手一起完成理性的初選，會加快腳步團結隊伍，以最完整的隊形面對明年大選，拿下勝利。黃守達跟何昆霖也恭喜江肇國並強調自己會全力支持。

江肇國說，感謝選舉期間幫助我的每個人，也謝謝選民的支持給他機會代表民進黨爭取中西東南區立委勝選的機會，未來會加倍努力，全力守下這席，感謝對手一起完成理性、沒有謾罵的初選，未來會在最短時間內，跟守達、昆霖及總統府祕書長林佳龍、黃國書委員們請益，以最完整的隊形面對明年大選，也要幫助賴清德在衝下好成績。

江肇國也指出，民進黨初選競爭跟選後團結是一直以來的傳統，自己會釋出最大的誠意，跟守達議員在同個選區初選很多次，過去有選後團結的經驗；昆霖也是多年的朋友，於公於私都有團結的本錢，有信心可以好好溝通，爭取到他們的支持。江也強調，服務民眾的心沒有因為初選結束消減，未來不是一個人作戰了，會團結守住這席。

黃守達表示，恭喜江肇國議員順利通過初選，過程中3人都很用心、認真希望爭取民眾認同，未來會全力支持肇國議員，力拚中西東南區團結勝選，拜託台中市民給江肇國支持跟鼓勵，讓過去創造的成果可以延續下去。

何昆霖指出，這次三人展現君子之爭，過程中雖偶有激烈的地方，但大致上還算平和，恭喜江肇國議員，未來會全力相挺，民進黨的傳統就是初選時大家盡情展現各自的優缺點，大選時就團結一致爭取勝選。