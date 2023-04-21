龔明鑫、數位部長唐鳳21日皆出席第三屆「地球解方─2023永續設計行動年會」，並相繼發布領袖實踐宣言。

龔明鑫說，2050淨零碳排是全世界目標也是台灣目標，是為了地球解方、為了下一代而忙。行政部門已經動起來，去年3月先是公布淨零路徑，同年年底公布12項關鍵戰略，也都已經上網，送到行政院後，院長陳建仁也已經批准，將按照計畫編列預算持續執行。

龔明鑫說，在路徑圖裡面有幾個重要的要來做，便是法治基礎跟科研基礎。法律上，因應氣候變遷法已經通過，子法會盡快完成，包含碳費上規定。總統蔡英文也已指示要籌組碳交易的平台，讓民間資源跟資金更加強力道推動相關事務。

龔明鑫說，在科研基礎之上，4月科技部宣布推動未來四年、每年150億科研預算，支持相關工作。

針對能源轉型，龔明鑫說，2025年能不能達到20％再生能源發電量，確實具有挑戰性，但至少裝置能量慢慢可以達到目標。他也提到1月開始到現在有很多天再生能源佔發電比例不僅超過20％，還超過30％，逐漸發揮功能跟效果。

產業轉型部分，龔明鑫說，疫後特別預算編列超過百億，讓中小企業推動過程中更放心，也去輔導他們。

至於生活轉型部分，龔明鑫說國發會也通過市區公車在2030年完全電動化，甚至短期國道客運也要完全電動化，編列預算643億元，希望讓更多民間力量進來，共同往前走。

龔明鑫坦言，2050年的目標還是非常有挑戰性，但只要行動開始走，路就不怕遠，何況我們已經啟動兩年，要繼續往前走。

唐鳳則說，這是她第三年參與，只有產官學研社，全部人為了永續目標努力，才能達到淨零跟數位雙轉型願景。另預告下周正式啟動今年度總統盃黑客松徵件。她也說，只要有任何好的解方，數位部會扮演馬達，讓大家在開門造車的時候開得更遠。