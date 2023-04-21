為實現福德正神扶弱濟世之精神，東大福德宮主委鄭榮一及各委員們發起，購置功能完善且更安全，捐贈造價約360萬的救護車1輛，21日上午由新竹市長高虹安主持救護車捐贈儀式，代表消防局接受捐贈，並回贈東大福德宮感謝狀及救護車紀念模型。

市府表示，新竹市消防局為提高效率並保障出勤同仁安全，透過各項專業救護訓練提升同仁專業技能，但救護設備的造價不斐，預算也逐年攀升，感謝東大福德宮善心捐贈新式救護車，不僅保障出勤同仁安全。

市府指出，透過升級車輛安全性能，更能讓消防同仁能夠專注於救護現場執行任務，保障民眾生命財產安全，讓市民朋友更加幸福。新竹市長高虹安21日主持捐贈儀式，她表示，政府的資源有限，民間的力量無窮，感謝各界民間人士團體的熱心公益，市府將持續守護市民。

消防局長李世恭說，消防局長期接受各界踴躍捐贈各式救護車輛及器材，皆會妥善規劃運用，解決市民消防安全需求，同時感謝東大福德宮委員們對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定，消防局必定會更加珍惜這緣份，為這座城市造就更多幸福，攜手打造安心宜居城市。