國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選，即將於22日進行黨員投票。現任立委費鴻泰與議員徐巧芯「費芯大戰」持續隔空交火，雙方針對公布電話民調結果與否頻頻攻防。徐巧芯則指出，選舉人公約內容僅提到「民調執行期間不得對外公布」，而現階段民調已經結束，沒有違反公約；此外本來就應該在黨員投票前公布數據，讓黨員在投票前能夠有所依據，並投給「最有機會贏民進黨的那個人」。

針對費鴻泰批評公布電話民調結果會影響到黨員投票，徐巧芯則表示根據選舉人公約內容，僅只有在電話民調執行期間不得對外發布，但現階段電話民調已經結束，而且自己是根據監聽元在電話民調過程所統計的數據，自己確實在兩份民調中都領先費鴻泰與民進黨對手許淑華，並沒有違反公約的任何內容。

徐巧芯直言，按常理來說本來就應該在黨員投票前公布電話民調數據，才讓黨員們在投票之前有所依據，並投給最有戰力、最有希望勝選的候選人。對此游淑慧也附和，表示相對於民進黨在電話民調後隨即公布結果，國民黨卻「每個選區可以不一樣」。游淑慧強調，重點在於要讓黨員們能夠有足夠的資訊後，再做出投票的動作，若到最後才揭露民調資訊，黨員投給「不會贏的人」，一定會覺得「要是知道我就不這樣投了」。

羅智強也公開呼籲，希望國民黨內的好朋友，能把黨員票投給徐巧芯。羅智強直言，自己經常在國民黨內議題發動與討論的群組中，看到徐巧芯很認真在查資料，甚至忙到半夜兩三點，「她的努力我感到非常敬佩，她就是這麼努力的人。」羅智強說，22日的黨員投票對徐巧芯來說非常關鍵，也希望大家想想「希望在立法院看到什麼樣的立委」，讓最有戰力的徐巧芯去改變國會。