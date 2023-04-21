美國眾議院19日舉行模擬兵推，結果顯示若爆發台海衝突，美國將無法再提供補給給台灣，且美國必須盡快交付台灣採購的190億美元武器。對此，行政院長陳建仁今表示，大陸不斷打壓威脅，傷害區域穩定，民主陣營國家需團結，對抗威權擴張。

陳建仁表示，很高興民主陣營國家，對於台海以及區域穩定和平的關心，大陸除了對台灣不斷地打壓、威脅以外，也對區域穩定造成很大傷害，不斷地擴張他的威權，這些東西都破壞了國際秩序，所有民主陣營國家，大家都需要團結起來，對抗這個威權的擴張。

陳建仁說，現階段會積極與理念相同的民主國家，大家一起努力，做好相關措施，相信透過大家的努力，一定可以維持台海和平，促進印太地區繁榮、和平與安定。

此外，今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21名聯邦眾議員聯名致函美國國務卿布林肯，籲邀請蔡英文總統出席。對此，陳建仁表示，台灣參加APEC活動已有往例，且有相當的管道，這次謝謝美國21位議員提出的建議，外交部長吳釗燮已有所說明，他們也希望能與各國政府協商，希望討論出最好的結果。