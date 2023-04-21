越南移工遭毆致死，成屏東首宗國民法官法案件起訴。(資料照)

屏東地檢署偵辦越南籍移工遭毆致死命案，全案依殺人等罪偵結，林姓男子在內共6人全遭起訴，而此案件也成為屏東首宗國民法官法案件提起公訴。

檢警調查表示，31歲越南籍范姓男子今年一月被發現陳屍宿舍，檢警追查發現，以林姓男子為首的暴力集團，當時在越南小吃店結帳時，認為一旁外籍移工對他指指點點而感到不悅，接著便開車尾隨對方車輛，下車便朝屋內熟睡中的范男一陣狂毆，亂棒將人打死後，更變裝租車逃逸。

屏檢主任檢察官魏豪勇表示，由於本案屬於故意犯罪因而發生死亡結果案件，依國民法官法第5條規定，應行國民參與審判，且檢察官就被告犯應行國民參與審判之罪與非應行國民參與審判之罪合併起訴。

案件移審後將由屏東地院依國民法官法相關程序進行審理，而公訴檢察官已配合新制作好準備，將依法為證據開示及積極參與審判，增進國民對於司法瞭解及信賴，彰顯國民主權理念。