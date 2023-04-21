新北市警局昨晚執行擴大臨檢。（警方提供）

新北連2日爆槍擊案，警方全力打擊黑幫氣焰。（警方提供）

新北市本月19、20日連續發生2起少年當街開槍案件，少年槍手作案後均自行投案，且供稱為私人恩怨，但新北警方全不予採信，研判是黑道幫派幕後指使，除成立專案小組深入追查幕後幫派，並全市同步執行掃黑及擴大臨檢，誓言徹底澆熄黑幫囂張氣焰。昨晚擴大臨檢共查獲毒品、竊盜、詐欺等刑案共40餘件，板橋警分局今也宣布掃蕩竹聯幫捍衛隊5人到案。

新北市連續兩天發生槍擊案，赴新加坡訪問的市長侯友宜隔海下令，不但要追出槍案幕後藏鏡人，更要全力掃蕩黑道幫派。警方昨晚執行擴大臨檢，查獲毒品案12件19人、賭博4件22人、公共危險12件12人、竊盜10件12人、詐欺8件14人及通緝犯35名 ，另尋獲失蹤人口1名。

板橋分局日前獲報，竹聯幫捍衛隊會長30歲陳姓男子平日從事暴力討債，教唆小弟持狼牙棒、亮槍恫嚇等恐嚇及毆打被害人，迫使被害人就範交付財物。經與台中第五分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，19日兵分多路、同步查緝陳姓主嫌及小弟共5人到案。

警方表示，近日發生2起槍擊案，引發社會不良觀感，市長指示新北警全體總動員，持續掃蕩，絕不容許任何歹徒持續在新北市囂張，更要持續追查是否有幕後勢力，全力壓制，絕不手軟。

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