新北市連2日發生槍擊案，震驚社會，行政院長陳建仁今稱新北市府應負起全責，對此，新北市議員江怡臻表示，掃除黑幫難道是新北一個人的武林嗎？行政院長竟直接甩鍋，令人傻眼，也令人悲憤，只能說「這個男人，太狠了！」、「所謂溫暖內閣，只令人心寒」。

江怡臻說，蘇內閣任內的警政署長陳家欽曾說，警政是單一指揮系統，中央地方是一個團隊，但雙北發生槍擊案，陳建仁的態度卻不是共同承擔，難道只因為是侯友宜，就要扛所有中央不管的事？

江怡臻指出，新北在掃除黑幫工作上持續努力，特別是阻斷黑幫經濟命脈部分，民眾感受最深的攔阻詐騙，新北市在去年12月至今年1月間就攔阻1億1621萬885元，較去年同期攔阻增加5665萬4215元，攔阻件數提升近28％。

江怡臻說，攔阻詐騙不是只有新北做好就好，中央的打詐國家隊須發揮作用，讓台灣人民不再擔心受怕，綠營號稱國家隊會守護台灣，但推出疫苗國家隊、雞蛋國家隊等任何隊伍通通沒用，盼打詐國家隊真正發揮作用，中央地方一起拚治安。