台中一年一度的宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」將於9日晚間起駕，展開9天8夜的遶境行程。親民黨主席宋楚瑜9日下午近2時前來大甲鎮瀾宮參拜，被問及大甲鎮瀾宮董事長清標病情表示，他已親自致電拜託院方，而其餘提問皆未回應。

宋楚瑜約於下午近2時來到大甲鎮瀾宮上香祈福，上完香面對媒體提問一概不回應，僅祝福「國泰民安、風調雨順，各位鄉親萬事大吉」就到鎮瀾宮休息室休息；離開時，被媒體問及顏清標的病情，他說，他已有親自致電院方，「拜託他們好好照顧我的老朋友」，其餘問題仍未有所回應。