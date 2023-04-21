中央警察大學警佐班第43期日前放榜，新竹縣政府警察局刑事警察大隊小隊長鍾志杰幸運上榜，即將前往受訓。鍾志杰為警察特考97期畢業生，從畢業就分發至新竹縣服務，至今已有近14年之久，從派出所員警一路擢升到小隊長，如今又考上警佐班，警職生涯邁入新的里程碑。

鍾志杰先在新埔分局轄下的石光派出所、新埔派出所服務，熟悉基層勤務，2016年間考上偵查佐，先後於新埔分局偵查隊、新湖分局偵查隊歷練，期間破獲毒品、詐騙案件，也曾承辦槍擊、重大刑案及竊盜案，2021年間擢升為小隊長，同時也是竹縣最年輕的小隊長，同年獲得模範警察表揚，如今在新竹縣政府警察局刑警大隊服務。

最獲同僚津津樂道的，就是鍾志杰曾於山區追捕嫌犯時，眼見嫌犯企圖駕車逃逸，情急之下，鍾志杰掏出警棍奮力朝嫌犯車輛一甩，竟精準打爆車窗，也順利逮獲在逃嫌犯，「警棍甩得很準」、「神射手」也成了鍾志杰代名詞。

此次順利上榜，鍾志杰感謝曾帶領他的小隊長、隊長及長官的指導與提攜，讓他能專注學習刑事工作，他升任小隊長後，也將近年經驗傳承給新進偵查佐，齊心為刑事偵查工作努力。

除了辦案，鍾志杰也積極維持身體健康，透過慢跑、爬山等運動，維持最佳體能狀態。在準備考警佐班期間，他也結合實務經驗與理論，讀書事半功倍，今年順利上榜，鍾志杰的家人也以他為榮。