天豐新能源致力於推廣永續教育，至雲林沿海鄉鎮舉辦「風力發電創發營」計畫，針對小學中高年級學生設計富STEAM精神的永續教育與實作課程，引領孩子思考如何在日常付諸行動以減輕氣候變遷的衝擊，並結合美術創作、更進一步認識鄰近家鄉沿岸的離岸風場與背後的科學知識。

台西國小的學生們在校長蔡維哲、教務主任丁振祥與老師的帶領下，事先收集日常可回收的寶特瓶、吸管、竹籤、餅乾盒…等素材，教學團隊在營會當天引導學生們讓手中的回收物「重生」，並安裝、測試馬達與LED裝置，創造出一台台獨一無二、100%可再利用的風機！看到自己做的風機將風能轉換成讓燈泡發電的能源時，現場的學生都相當興奮，直呼：「透過實驗讓手作風機捕捉風能進而產生電力，太有趣了」，不僅學習風能相關科學新知，更沉浸於風機創作過程的樂趣中。

參與教案研發的斗六自造教育及科技中心老師林平勺與團隊，曾獲110年度教學卓越獎、並勇奪《金質獎》殊榮。林平勺回憶與天豐新能源的合作過程，在教案的研發和測試上花了近兩個月的時間，海蒐出數十款或便宜、或昂貴的馬達與磁鐵組，並拿著手作風機到各處反覆測試風速，以找出最適合的教具與方案。這次「創發營」的獨特之處，在於強調「讓學生們自己做」，從裁切風機葉片到測試發電，皆出自學生自身的創造力，而非靠制式現成的零組件來完成，盼能藉此培養孩童從小解決問題的能力。

天豐新能源未來將延續此計畫的理念，進一步與更多雲林沿海小學進行課程合作，推廣永續與再生能源教育，培育未來世代的永續素養。天豐新能源副總經理羅富彥表示，孩子是目前的氣候變遷最大的受影響者，永續教育在此刻顯得至關重要。天豐新能源致力於為下一代提供豐富的永續能源，這次很高興與台西國小合作，將永續素養推廣至社區，培養下一代愛護地球環境的能力。