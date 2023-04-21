新興分局展現打擊詐騙的決心，與在地里長成立「打詐里長隊」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

台灣詐騙集團橫行，不少民眾深受其害。高市新興分局統計去年轄區阻詐案件，共86件阻詐金額高達逾6000萬元。為此，新興分局與新興區、前金區在地52 位里長成立「打詐里長隊」，由分局長陳志榮親自授旗，展現打擊詐騙的決心。

據新興分局統計，2022年轄區共有86件成功攔阻詐騙案件，阻詐金額逾6000萬元，近期上月底時，有民眾以「裝潢款」為由，欲匯300萬元至詐騙集團人頭帳戶，所幸行員機警報警，經過警方耐心的解說之下，成功阻止被害人匯款遭詐。

為展現打擊詐騙的決心，今日上午新興分局上午10時許舉辦「打詐里長隊」誓師大會，邀請新興52名里長及前金區公所區長到場共襄盛舉，由陳志榮親自授旗，由新興區及前金區里長聯誼會二位主席陳福明、顏炳豪接下「打詐里長隊」隊旗，展現以團隊力量打擊詐騙犯罪精神。

接下來分局宣導、分享有關「識詐」的最新觀念與案例分析，透過協助里長更加了解詐騙犯罪，以期每位里長成為宣導領袖，在未來與里民互動的機會，能夠更加廣為宣導，全面防阻轄內居民受害，共同打擊詐騙犯罪。

里長指出，不少鄰里有獨居老人，希望員警能協助關懷獨居長輩，並且宣導防詐的電話，以免獨居長輩遇人不淑時，求助無門。

陳志榮表示，「新興分局打詐里長隊」有效結合新興、前金區所有里長，守護每位里民避免因詐騙受害，將阻詐觸角深入鄰里每個角落。尤其各類新型態詐騙犯罪層出不窮，犯罪者經常以虛假的APP及網站吸引被害人上當，因此，對於假投資、假交友、解除分期付款及購物詐騙等詐騙類型應謹慎提防，遇有疑慮務必撥打 165 反詐騙專線求證。