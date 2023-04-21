房屋稅即將在5月1日開徵，新竹市2023年房屋稅開徵戶數計20萬3126戶。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

房屋稅即將在5月1日開徵，新竹市2023年房屋稅開徵戶數計20萬3126戶，開徵稅額19.2億元，其中自住住家用房屋達16萬1789戶，占開徵戶數近8成。市府指出，房屋稅稅單及轉帳繳納通知已全面寄發，另今年也新增囤房稅，約影響1萬2670戶，估可為市庫增加5700萬元稅收。

市府稅務局表示，新竹市2023年房屋稅開徵戶數計20萬3126戶，開徵稅額19.2億元，其中自住住家用房屋達16萬1789戶，占開徵戶數近8成。為落實居住正義，竹市去年7月1日起實施囤房稅，按非自住住家用房屋持有戶數採差別稅率，5戶以下每戶2.4％、6戶以上每戶3.6％。

竹市稅務局指出，囤房稅約將影響1萬2670戶，占房屋稅總開徵戶數6.24％，預估今年可為市庫增加5700萬元囤房稅收，平均每戶增加房屋稅約4500元。

稅務局也在官網設有囤房稅專區，提供宣導動畫影片、徵收率Q＆A及囤房稅懶人包等供民眾查閱，並針對持有自住戶數未滿3戶之納稅義務人，寄發輔導申請適用自住住家用稅率通知單，稅率可由原非自住住家用稅率2.4％或3.6％降為自住用1.2％，目前已有900多戶申請按自住住家用稅率，課徵房屋稅。

稅務局提醒，房屋稅將於5月1日開徵，課稅期間為2022年7月1日至2023年6月30日，房屋稅是按月課徵，請民眾檢視稅單，房屋如按非自住住家用稅率課徵，但本人、配偶及未成年子女全國合計自住用房屋未滿3戶，並無出租且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用房屋，可向稅務局申請改按自住住家用稅率課徵房屋稅。

稅務局舉例，如果於2023年5月15日以前申請者，稅單上5月及6月仍可適用自住住家用稅率1.2％；2023年5月16日以後申請者，只有6月可適用自住住家用稅率1.2％。

另外，為鼓勵民眾使用e化繳稅，凡使用線上查繳稅、行動支付、電子支付帳戶繳稅、掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納房屋稅，就可參加1萬元提貨券好禮大方送抽獎活動。

民眾也可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式繳稅。