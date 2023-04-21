出發！新竹縣長楊文科（右）與YouBike微笑單車董事長劉麗珠一同試騎單車。（邱立雅攝）

YouBike2.0在竹東、新豐、湖口3鄉鎮建置50站點，主要設點在學校、鐵公路車站、停車場、社區住宅、機關公設、商業區等處。（邱立雅攝）

YouBike2.0去年7月在竹北市建置完成營運後，周轉率高，新竹縣府與微笑單車加速設置站點，在竹東、新豐、湖口3鄉鎮建置50站點，分布學校、機關、社區與商業區，21日正式啟用，為鼓勵民眾多騎乘公共自行車，YouBike會員即日起至5月31日止，全縣站點前半小時免費，6月1日起至9月30日止騎乘前半小時半價5元。

縣府去年在竹北市完成50站點，建置400輛車，獲得民眾熱迴響，周轉率直追台北市。今年在湖口、竹東與新豐再設50站點、350輛單車，統計新竹縣在短短1年內完成新竹縣公共自行車百站、790輛車的目標，讓通勤通學的民眾可以更輕鬆地移動，享受更健康的生活方式，同時減少對於私有運具的依賴，進而降低空氣汙染和交通壅塞等問題

此次在3鄉鎮新設的站點，竹東、湖口各18個，新豐14個，主要設點在學校、鐵公路車站、停車場、社區住宅、機關公設、商業區等處。YouBike微笑單車董事長劉麗珠指出，YouBike在很多城市推動多年，她發現通學族同時運動健身並節省上下學時間，是最大的受惠者。另外，外地遊客騎乘YouBike，可前往過去開車到不了的角落，對城市觀光有幫助。

為了鼓勵縣民多騎公共自行車，微笑單車推出「微笑2.0 一騎遊竹縣」活動，只要在新竹縣各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，活動獎項包含小叮噹科學園區門票、飛狼踏青野遊3件組、理膚寶水防曬液等，在21日啟用的竹東、新豐、湖口租借YouBike 2.0還有加碼獎可抽。

交旅處提醒，民眾辦理會員註冊時，除了填寫實名資料，還要記得點選加入公共自行車傷害險，保費由縣政府買單。若違反交通規則發生事故，將不予理賠。