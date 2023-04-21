第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區內所有權人及住戶陳情不同意參加自辦重劃，引發爭議。為保障弱勢及維護社會公益，高市府地政局21日函文廢止原核准重劃會實施市地重劃的處分。

地政局指出，2022年9月29日核准重劃會實施市地重劃後，重劃會公告重劃計畫書自2022年10月5日至111年11月4日止，區內反對民眾於2022年11月4日、2023年1月19日及3月22日至市府陳情抗議，訴求為「不同意重劃並劃出重劃範圍」。

為協助陳情民眾，地政局已於3月21日發文要求重劃會將不同意參加重劃之土地所有權人土地剔除重劃範圍外，並限重劃會於4月20日前將方案提報市府，截至今日重劃會尚未提出剔除方案。

地政局表示依目前重劃範圍核准實施之市地重劃難以續行，徒增社會成本、耗費社會資源，不廢止本案市地重劃執行，對公益將有危害，今依規定廢止原核准重劃會實施市地重劃之處分。