高雄73歲林姓男子遇上投資詐騙，對方誘騙他投資巨額，日前他就已經將80萬現金交給車手，詐騙集團食髓知味，再次要求林男面交投資200萬元，警方獲知即前往面交地點埋伏，順利逮捕詐騙集團2名車手，全案詢後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，73歲的林姓男子，在社群軟體上接觸山寨版的股市投資群組，對方以投資股票獲取高額利率話術，先於17日先從林男身上騙走80萬元，並將這筆錢交給車手。

未料，詐騙集團食髓知味，再次以同樣手法要求林男面交，要他加碼投資新台幣200萬元，林男不疑有他，20日上午到銀行準備提領200萬現金時，行員察覺有異，立即通知警方前往協處。

小港分局漢民派出所員警到場瞭解後，立即告知他這就是詐騙，而林男則表示，已與詐騙集團車手約定好面交交款，便衣員警立刻到約定面交地點一間超商附近埋伏守候，當場查獲27歲的黃姓犯嫌及吳姓犯嫌2名車手，全案詢後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。