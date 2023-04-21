民進黨台南市第一選區立委初選下週初選民調，兩個女人戰爭賴惠員、郭貞慧廝殺激烈；郭貞慧今北上民進黨中央，檢舉賴惠員涉嫌南部地區光電爭議並涉入不當利益的嚴重違法行為，賴惠員不能成為大選的破口。

郭貞慧今到民進黨中央，高喊「 如果全黨救一人，一人就要毀全黨」；郭貞慧向⺠進黨中央黨部檢舉賴惠員，涉嫌南部地區光電爭議並涉入不當利益的嚴重違法行為。

郭貞慧呼籲黨中央跟支持者，賴惠員重創⺠進黨形象，應立即止血，積極處理賴惠員的重大爭議與違法行為，絕對不能「全黨救一人，一人毀全黨」，更不能讓賴惠員成為賴清德主席和⺠進黨大選的破口。

郭貞慧表示，賴惠員利用當時大北門區主任李英信與秘書吳文榮成立「喬光電平台」，涉入分配光電業者回饋金，賴惠員及其團隊向⺠眾施壓，還假託是總統與院長的意思，讓海線當地⺠眾心生畏懼，嚴重破壞執政黨形象。

她還說，賴惠員喬光電的影像已經在地方流傳多時，甚至逐字稿紀錄都在網路上公布，賴惠員打從去年就嫁禍、抹黑別人，殊不知賴惠員才是真正的「光電黑手」、「海線喬王」，未來據悉有更多的對話紀錄和錄音檔會浮出水面，且據地方人士表示，已有檢調單位就此展開調查。

郭貞慧也再次強調，賴惠員還有「不法賄選」，「財產申報不實，且涉及超貸」，「借勢藉端，脅迫行政機關違反行政中立」，「無視黨中央禁賴令，嚴重破壞初選公平法則」⋯ 等之前就已經檢舉過的惡行。

郭貞慧表示，2024年，「溪北不能成為台南的破口，台南不能成為賴清德的破口」。賴惠員涉嫌重大光電爭議且可能進入司法程序，賴惠員屆時將重創⺠進黨形象，應立即止血，積極處理賴惠員的重大爭議與違法行為。