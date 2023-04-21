基隆市議會20日及21日赴高雄市議會參訪，雙方交流港都城市的經驗。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市議會民政及建設小組赴高雄市參訪，基隆市議會議長童子瑋指出，基隆與高雄都是台灣面向世界的窗口，這次的交流別具意義，期盼我們能繼續延續這股緊密關係，讓南北港都的交流不中斷，甚至可以合作進擊，跟世界交朋友。

基隆市多位市議員除了參訪高雄議事廳外，另外前往高雄港了解港埠設施，其中，高雄港旅運中心在疫情後重新啟用，中心通關場站共2層，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可依通關人數彈性調整；關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。港務公司指稱，今年高雄港的郵輪業務已逐漸恢復，隨著旅運服務設施逐步到位，後續發展可期。

高雄市議會議長康裕成表示，上次見到童子瑋是在九合一選前，恭喜他順利當選基隆市議會議長；基隆和高雄市議會有越來越多年輕議員，能和資深議員相互交流，相信會激發出更多元的市政建設；最後，高雄近幾年的建設和進步是大家有目共睹，也希望基隆與高雄持續相互交流，讓雙方城市繼續進步。

童子瑋指出，過去，基隆與高雄在「智慧港灣、城市治理、永續發展、郵輪觀光、老城再生」等等議題上有許多交流機會。高雄的駁二、環港輕軌、旅運中心、國際展覽館、海音館，都是基隆值得借鑑的優秀案例，更是為基隆的港區再生注入許多改變的啟發與活水；而在包括人口外流、青年就業等等課題上，高雄也是基隆推動地方創生重要的參考。期盼，我們能繼續延續這股能量，讓南北港都的交流熱線不只不中斷，還更緊密。

童子瑋強調，隨著國門開放，基隆與高雄兩座港都都迎接著眾多外國朋友蒞臨。相信港都、海洋國門就像是台灣的一張名片，一張寄給世界的明信片，是世界對我們國家的第一印象。市議會是民意匯集機關，承載著基層市民的聲音，期許基隆與高雄的市議會，能作為雙城的溝通平台，讓基隆與高雄共同打造台灣雙港的海洋觀光路線，合作宣傳、共同行銷，只要基隆、高雄港都共好，港都共榮，台灣就會好。