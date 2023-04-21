屏東落山風藝術季拿獎拿不玩，繼上屆獲得美國繆思設計獎銀獎，今年再傳捷報，勇奪繆思設計獎白金獎及銀獎殊榮，且飄在水上的教堂「來自海上的祝福」作品也獲得德國iF設計獎，落山風藝術季藉著恆春半島地理特性展現屏東的地景魅力，成功讓屏東被看見。

屏縣府指出，2021年第3屆落山風藝術季「萬種風情」，去年首次報名美國繆思設計大獎（Muse Design Awards），獲得銀獎；2022年第4屆藝術季以「未來風動」為主題，今年更一舉奪得繆思設計獎白金獎殊榮，其中藝術家曾煜譡創作的「山•風沙與地底下的龍」，以想像中恆春半島低緩丘陵上突起的尖山，猶如地底蟄伏著一只巨大的龍的背鰭，守護著這片美麗的土地，也獲得銀獎。

不只如此，2021年空間藝術家朱志康創作「來自海上的祝福」作品，以創作佇立在海邊的教堂，在後疫情時間經由海風帶來海上的祝福，大受好評，除了得到2022年義大利國際設計大獎（A'Design award 2022）銅獎外，今年更獲得德國iF設計獎（iF Design Award 2023），今年iF設計獎共有來自56個國家及地區，近 1萬1000件參賽作品，競爭非常激烈，得獎實屬不易。

縣長周春米開心道：「以往影響居民生活的落山風，不再只是天候氣象，現在已成為藝術代名詞！」

她說，落山風是恆春半島特有的氣候現象，每年從10月到隔年4月吹起，有時威力堪比颱風，也是恆春半島旅遊的淡季，但縣府反向思考，自2018年逆風而行首次舉辦藝術季，連續4屆辦下來，「吹落山風看藝術」成為最夯的旅遊體驗，塑造半島冬季旅新品牌，而屏東美學能夠受到國際獎項的肯定，更是一大鼓舞。