嘉義縣吳姓男子21日凌晨架梯爬進2樓臥室，持刀砍殺妻子14刀及2名10歲、8歲兒子後輕生身亡，僅次子存活，釀3死1傷慘劇，行凶前傳簡訊「帶孩子一起走」遺言給父母，檢方初步調查研判是預謀犯案。

檢警初步調查，吳男因上周與妻子發生家暴，妻子換新門鎖，吳男有家歸不得，21日凌晨1點多傳簡訊給父母，內容透露感嘆經濟，提及「這個行業日落西山，難以東山再起，要帶走兩名小孩」。

吳男約凌晨2點多在屋外徘徊，近3點時提著袋子、架梯爬上2樓陽台進入臥室，後來被發現掉落大門口地面，頭破血流。

清晨5時許，吳父發現兒子半夜傳簡訊，趕到現場赫然發現兒子趴臥在血泊中，吳母撫兒屍痛哭失聲，吳父報警，警消撬開後門入屋到2樓，次子打開房門，吳父抱起沾滿血的孫子衝下樓，交救護車送醫急救，林女與長子倒臥血泊中已氣絕身亡。

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