世界地球日前夕，屏縣府攜手屏東林管處、墾管處、九鵬基地等單位，一同到滿州鄉港仔村八瑤灣海灘淨灘，226人共清出2766公斤垃圾。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

世界地球日前夕，屏縣府攜手屏東林管處、墾管處、九鵬基地等單位，一同到滿州鄉港仔村八瑤灣海灘淨灘，226人共清出2766公斤垃圾。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

世界地球日前夕，屏縣府攜手屏東林管處、墾管處、九鵬基地等單位，一同到滿州鄉港仔村八瑤灣海灘淨灘，226人共清出2766公斤垃圾。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

世界地球日前夕，屏縣府攜手屏東林管處、墾管處、九鵬基地等單位，一同到滿州鄉港仔村八瑤灣海灘淨灘，226人共清出2766公斤垃圾，主要以海漂垃圾為主，淨灘尾聲大家拿出撿到的廢棄物齊力擺放成「I ❤PT」字樣，象徵守護屏東縣海岸環境的決心。

縣府環保局指出，依據行政院環保署2022年海岸環境清潔快篩調查計畫結果，滿州鄉港仔海岸測站全年4季監測結果計有3季評定為髒亂，但其垃圾主要來源並非遊客或當地居民產生，而是因滿州鄉屬海灣地形，海洋廢棄物極易受東北季風及洋流影響而漂流上岸，造成環境極大的負荷。

為此，屏縣府特別結合中科院九鵬基地、墾管處、滿州鄉公所、滿州鄉港仔社區及九棚社區環保志工等單位，響應參與淨灘活動，齊心努力清潔維護管理屏東縣海岸環境，共同洗刷滿州港仔為最髒海岸的汙名，活動尾聲，大家還利用所撿拾廢棄物齊力擺放成「I ❤PT」字樣，象徵守護屏東縣海岸環境的決心。

環保局表示，從2022年至目前為止，縣府總計辦理658場次淨灘活動，動員1萬5782人參與，共計清理240公噸廢棄物，在「向海致敬－海岸清潔維護計畫」地方政府組執行成效考評連續2年獲頒特優，深受中央肯定。

對此，縣長周春米表示，屏東縣海岸線長達152公里，是台灣西部海岸線最長的縣市，為了保護屏東優美的海岸線及豐富的生態，縣府除辦淨灘外，更重要的是喚起所有人對於環境教育的重視，讓守護海洋的力量能夠向下札根。