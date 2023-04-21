桃園市消防局第三大隊草漯分隊今日模擬災害現場的搶救情況，實際進行各搶救方案，提升各分隊間分工默契。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

為加強對於狹小巷弄災害的搶救熟練度，桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊今日上午與鄰近各消防分隊，聯合舉辦「狹小巷弄住宅火警搶救組合演練」，模擬災害現場的搶救情況，實際進行各種搶救方案，藉此提升各分隊間分工默契。

草漯分隊長陳建中表示，近年來桃園市快速發展，人口愈來愈稠密，許多住宅巷弄本就十分狹窄，消防車救災時皆須小心通過，更時常有車輛臨停於巷弄中，大大增加消防車通過時的難度，因此桃園市消防局第三大隊藉辦理這次演練，增加同仁隨機應變能力，也保持對於各式搶救方案的熟練度，提升消防技能來克服狹巷救災的各種挑戰。

第三大隊大隊長簡慈彥指出，透過演練能發現需要注意並改進之處，並藉由討論修正，也能研究出更多適合的救災方式，遇到真正的災害才能以正確且快速的分工執行搶救，保護人民生命財產的安全，也呼籲民眾切勿貪圖一時方便，就將車輛違停在狹小巷弄內，一旦發生災害，可能造成無可挽回的遺憾。

簡慈彥提醒，除了消防隊正確且快速的救災之外，民眾對於防火觀念的意識尤為重要，消防隊都會定期舉辦宣導活動，也會發放住宅用火災警報器供民眾申請，保護自己的同時也是保護心愛的家人。