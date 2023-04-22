又是靈骨塔詐騙！以張姓、王姓及崔姓嫌犯為首的3組詐騙集團，專門以高利潤、高報酬等，誘騙中老年人大量投資靈骨塔、生基位，再安排「假買家」出高價，不斷坑殺被害人，甚至有民眾把房產拿去抵押，3案詐取金額總計高達1.5億元。新竹市警局第二分局循線逮捕28人，全案依詐欺罪嫌送辦。

近期詐騙案件猖獗，新竹市警方去年接獲報案，得知有民眾遭靈骨塔投資詐騙，警方隨即組成專案小組，經過多日的跟監、蒐證，見時機成熟時在去年8月、今年2月、3月分別在新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等地執行搜索及拘提，逮捕3組詐團共28人，並查扣7棟房產、賓士等3輛名車、20支手機及殯葬產品銷售資料等證物。

警方指出，光是嫌犯騙到手的房產7棟加上3輛賓士等名車，就價值破億。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

警方指出，嫌犯主要以中老年人為目標，先與被害人頻繁互動，以博取信任，接著再以高投報、轉售他人可獲取暴利等為誘因，誘使被害人投資靈骨塔、生基位。不只如此，嫌犯還安排「假買家」假意高價收購，被害人聽到有賣家願意出高價，便愈陷愈深，不斷加碼購入靈骨塔、生基位及其他殯葬產品。

甚至還有被害人把自己僅剩的房地產拿去抵押，只為了繼續買進靈骨塔等商品，沒想到，等到被害人要出售商品，必須和買家聯絡的時，嫌犯就會以「買家有事」、「買家還想要大量購買」等理由，反覆坑殺被害人再繼續多買商品，直到一個都沒賣出，被害人才驚覺上當，光是嫌犯騙到手的房產7棟加上3輛名車，就價值破億。

警二分局長林昆達說，包含生前契約、塔位，或另外包裝過的套組等殯葬商品，絕非投資商品，民眾千萬不要心存僥倖，投資時須謹慎思考、小心求證，警方也將持續宣導，向民眾解說詐騙手法，減少民眾被詐騙的機會。