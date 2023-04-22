科技執法是彌補警力不足的執法利器，防用路人存有僥倖心態，桃園市交通警察大隊指出，執法只是手段、不是目的，最終目的仍是希望用路人不超速、不闖紅燈等，預防事故發生，因此桃園市現有科技執法311處、移動式科學儀器測速照相熱點149處，共計460處，在市警察局交大網站隨時「全都露」，不但時時更新，更輔以QR code和PDF檔便於民眾轉傳，行經事故熱點能多一分注意。

交通警察大隊表示，桃園市科技執法建置311處，含警察局建置固定式測速照相124處、路口多功能科技執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法101處及交通局建置各類科技執法39處，合計311處。另外各分局於所轄易肇事、易超速地點執行移動式測速照相149處，隨時都可以在網上查得到。

交大強調，執法只是手段，不是目的，為避免民眾違規收到罰單，警察局設置的科技執法設備，甚至是經常以移動式科學儀器執行測速照相地點，都會依照道路交通管理處罰條例相關規定，於警察局官方網站公告，並於正式執法前透過各類媒體宣導，露出相關資訊，以符合法令。

交大已製作科技執法建置點一覽表，並提供QR Code連結網頁供民眾查詢。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為充分告知民眾此路段設有科技執法設備，避免滋生不必要民怨，各科技執法路口都設有告示牌，警方於執行「移動式測速照相」取締執法路段，在一般道路100公尺至300公尺前，在高速公路、快速公路於300公尺至1000公尺前，也會設置測速取締標誌，提醒民眾駕車應遵守各項交通法規。

交大已製作科技執法建置點一覽表，並提供QR Code連結網頁供民眾查詢，歡迎多多運用Line轉發，廣為宣傳。