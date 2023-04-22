台北市議員王世堅接連兩天跨河來到新北三重，替投入民進黨新北立法委員第三選區初選的新北市議員彭佳芸站台；今(22日)王世堅被媒體問及昨(21日)被說「有些人不聽賴清德的話」時，他表示黨主席賴清德當時是說「大局條款是建議性質」，違反提名規則的條款就是無效條款，更強調賴清德是要放在心裡尊重的，「不是一直掛在嘴巴上」。

王世堅表示，大家可以回顧，一開始就是「大局條款」，但賴清德主席馬上就是說建議性質，結果有些人覺得對他們有利，就變成「誠信條款」，名字本就不叫誠信條款，「違背提名規則的條款，就是無效條款」。

他說，如果整體社會跟黨都認為，做完任期過2年再接著挑戰是對的，就該召開全國黨代表大會修改提名原則，大家光明磊落修改，為什麼幾十年都不修改，就是因為不能阻止人民參政權，這個那違背憲法，而且要讓現職者有被挑戰的壓力，才不會怠惰、認真做事，有良性競爭。

王世堅指出，如果現任立委有相當知名度，任內有資源經營時，默默無名的人或是等議員任期結束，空2年等著立委選舉，這樣要怎麼跟人競爭，乾脆明講就是保障現任優先，另外在2022九合一大選，民進黨有7任現任立委去挑戰縣市首長選舉，1位當選、6位落選還是繼續擔任立委，「為什麼這個時候怎麼不說誠信條款，怎麼現在說？」，不能選擇性的。

王世堅強調，真的愛民進黨的人，「賴清德是放在心裡頭尊敬的，不是一直掛在嘴巴上」，好像賴清德是他們御用的，愛拿他來當招牌，這對賴主席非常不敬，而且賴主席有下一屆總統候選人的身份，大家更是應該維護他，而不是動不動為了區域立委初選就抬出來，拿賴主席的名號教訓其他候選人，他會覺得很莫名其妙。