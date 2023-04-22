談陳福海加入民眾黨 陳玉珍獻唱《聽海》曝他心思

金門縣金寧鄉石蚵小麥季今(22)日登場，睽違3年的千人剝蚵體驗再次回歸，上午在古寧頭北山出海口盛大舉行，吸引近千人共襄盛舉，金門籍立委陳玉珍也特別到現場體驗剝蚵與民同樂。當被媒體追問關於縣長陳福海加入民眾黨之看法，陳玉珍表示他也是看到新聞爆出才知道，不過只要是為金門好，都好。

陳玉珍說，陳福海縣長的政治生涯本來就「多采多姿」、人生歷練經驗豐富，被爆出加入民眾黨其實也談不上意不意外，民眾黨本來就是柔性政黨，任何政黨只要支持金門，都是好事；只是陳縣長向以無黨自居，突然爆出加入民眾黨，陳玉珍委婉的說「海」本來就是變化多端、高深莫測，已超過一般人能理解的層度。

對於近日在金門某社團臉書出現一些關於陳福海加入民眾黨後的「哏圖」，像是政黨變色龍P圖與政黨聽海P圖，陳玉珍說金門人都很有創意，才能想到這些點子；而就她所知陳福海曾是國民黨員，目前應該也還是親民黨員，現在又加入民眾黨，努力替金門爭取各政黨的支持也是辛苦萬分；當媒體追問她是否知悉陳福海為何要加入民眾黨，陳玉珍現場演唱「聽海」一曲，讓民眾自己體會箇中奧秘。

至於如何看待明年的立委選舉，陳玉珍說她有信心、但要小心，努力做、盡力拚，還是希望所有鄉親能繼續支持他，一起為金門的未來繼續打拚。