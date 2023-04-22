大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香21晚間11時5分正式起駕，展開為期九天八夜的徒步進香之旅，家住清水區的1名媽媽也帶著年約6歲的兒子前往大甲朝聖，結果在起駕的前1小時，母子倆遭人群沖散，小男童在路中嚎啕大哭，所幸被正在支援的太平警分局的員警發現，員警除充當保母外，最後還在人群中找到小孩的母親，化解這場驚魂記。

太平警分局新平派出所巡佐陳炎文、警員王俞閔昨晚執行大甲媽祖遶境支援勤務，約晚上10點許，2人正協助交通疏導時，忽然發現路中間有1位年約6歲的小男童在哭，立即上前關心，原來是小男童與母親走失了，陌生的環境讓男童相當緊張，並表示媽媽剛還在旁邊。

6歲男童跟媽媽到大甲朝聖，結果母子倆遭人群沖散，小男童在路中嚎啕大哭，所幸被正在支援的太平警分局的員警發現。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

這時員警王俞閔耐心安撫小男孩，並拿著小餐點給他吃，請他先行待在原地。巡佐陳炎文則沿途詢問路人有無男童走失，約過10多分鐘，發現遠處有1女子四處詢問路上，好像比著男童身高高度，陳姓巡佐趕緊上前詢問，一問之下「賓果」，果然就是男童母親。

經員警協助男童與母親終於團聚。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

謝姓男童母親稱，自己住清水區，想說帶著兒子來遶境，讓他認識這一年一度的宗教聖事，不料人真的太多了，不慎讓兒子走失，非常感謝警方協助，也感謝「媽祖的保佑」！

太平分局長蔡慶星表示，家長如帶小孩外出，避免讓其離開視線，平時也可教導幼童走失時正確的求助方式，或在小紙條上寫下聯繫方式，放在身上明顯處，萬一走失時才能讓警方儘速聯絡到家長，減少意外發生的可能。