1名來自新北市的51歲曹姓男子，日前隨同10名山友攀登雪山，在爬至半途突然發生高山症，眾人於19日清晨抵達翠池山屋打電話求救，山友一度以山屋內高壓艙急救，情況雖暫時穩住，但至20日病況突然加劇，由於20日正逢豪大雨來襲，空勤總隊救護直升機無法起飛求援，至中午急救無效死亡，遺體已由警消等人員以人力搬運下山，交由家屬領回處理。

曹姓山友與另10名山友是在日前向雪管處通報後入山，攀爬雪山主峰，在爬至半途時，曹某突然出現高山症現象，眾山友護送曹某到翠池山屋，並於清晨5點多打電話向苗栗縣消防局求救。

曹姓山友經使用翠池山屋內備用的高壓艙治療後，病況有好轉，至20日清晨，消防局通報消防署國搜中心，請求空勤總隊救護直升機待命出動，但因翠池山屋當地大雨，山區濃霧，直升機無法起飛。

曹姓山友攀爬雪山主峰發生高山症喪命，救援人員以力背負遺體下山。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

在此同時，苗栗縣消防局第5大隊、保7總隊雪霸國家公園警察隊、以及雪管處巡山員及山地協作人員等多人，冒著大雨徒步上山救援，但曹某病況卻在20日中午加劇死亡，搜救人員抵達翠池山屋後，因天候始終未轉好，因而決定以人力將曹某遺體搬運下山，於21日傍晚抵達雪山登山口後通報家屬將遺體領回善後。