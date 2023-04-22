嘉義縣吳姓男子疑因經濟狀況不佳與妻子感情生變，21日凌晨架梯爬進住家2樓臥室，持刀砍殺妻兒3人後，踩破2樓遮光罩墜地身亡，一家4口僅8歲次子存活，據檢警透露，倖存8歲兒疑受到極大驚訝，送醫時不哭不鬧，幾乎說不出話來，嘉義縣社會局已將男童列為保護個案，會與學校共同追蹤、輔導男童的心理創傷，另檢方預計周一針對吳姓男子、吳妻及長子遺體進行解剖，釐清確切死因。

倖存男童昨被送到嘉義市聖馬爾定醫院，發現他胸部遭父親刺傷出現氣血胸情況，經院方3小時開刀搶救保住生命，目前還在加護病房，暫時脫離險境，不過狀況穩定，檢警懷疑男童曾目睹父親行凶過程，但他事發後已嚇到說不出話來，考量到男童身心健康狀況，檢察官會視男童情況，再補做筆錄，盡量還原事發過程。

雖然吳嫌、吳妻和長子已死亡，由於事涉凶殺命案，檢方仍需確認真正死因，查清楚有無藥物反應，稍早排定周一24日解剖，不過吳妻母親對女兒慘死還要解剖一度難以接受，檢警已向家屬說明解剖的必要性。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤說，男童已列保護個案，針對案情部分，社工已向姑姑、阿公釐清通報事件情況，瞭解男童後續照顧狀況外，也會提供親屬悲傷輔導和關懷，另社會局會和教育處合作，持續追蹤男童醫療及復原情形、出院後照顧計畫，同時給予心理輔導，甚至醫療協助等。

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