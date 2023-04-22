共軍海軍22日成立74周年之際，發布官方形象片《蛟龍行動》，時長6分多鐘並採取紀錄片的敘事手法，這也是共軍海軍連續3年在成立紀念日之際發佈專題宣傳片。根據《環球時報》報導，認為其中信息量巨大，藏有包含震攝台獨等三大暗示。

《環球時報》指出，在宣傳片末尾，指揮員發出指令「全體陸戰隊員注意，立即發起作戰行動」、「火力打擊完成，全體都有，準備登陸」。而在此前已提及，「戰鬥警報，立即執行作戰任務，目標西太海域」，是個充滿想像空間的結尾，必然的第一聯想就是正在模擬登島作戰。而台灣正位於西太海域，認為此舉是在震懾台獨與境外勢力。

而宣傳片中包含大陸國產航母，075型兩栖攻擊艦、055型萬噸驅逐艦等重要軍艦一起亮相。大陸海軍研究院大校、副研究員唐莉表示，強軍10年著眼資訊化條件下聯合作戰特點，高品質推進以航母編隊、核潛艇、兩栖作戰編隊等新域新質力量為重點的海上力量體系建設，已全面提高海上威懾和實戰能力。

此外，影片中山東艦航母的甲板上停放殲-15戰鬥機，此次展示達到21架。而去年9月23日《新聞聯播》一則報導畫面也顯示，遼寧艦甲板上停放24架殲-15戰鬥機。大陸軍事專家分析，通過最新宣傳片畫面可以看到，山東艦幾乎滿載艦載機、進行實戰演練，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以遂行各種任務。