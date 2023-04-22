苗栗縣政府政風室舉辦小小廉能營。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府政風室舉辦小小廉能營。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府政風室舉辦小小廉能營。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為深化苗栗縣反貪腐共識，苗栗縣政府讓廉潔教育能夠往下扎根，於4月22日、23日舉辦「校園廉潔從曉做起」專案系列宣導活動，以辦理小小網紅體驗營模式，將「誠信」、「廉能」、「誠實」、「反賄選」及「貪汙零容忍」等各項廉潔主題融入活動當中，啟發學童思考及明辨自省能力，樹立正確品德價值觀，提升學校誠信廉潔教育成效。

本次活動共有新南國小、竹南國小、竹興國小、信義國小、照南國小學到場，活動中，將「校園誠信 廉潔教育」，透過生動有趣的廉政話劇，闡述了廉潔才能維護萬事朝正向發展的重要性。並邀請網紅擔任課程講師，分享時下流行的影音創作模式，並融入廉政主題影片內容創作、拍攝道具製作及影片實拍等過程，讓學子深入了解各項廉潔觀念，在輕鬆愉快的氛圍中，習得廉能誠信觀念，並透過生動逗趣又淺顯易動的影片創作方式，體驗當網紅拍片的樂趣，學子都感受到收穫滿滿。

苗栗縣政府政風處處長李炳輝表示，廉政需要從小扎根教育，所以將廉潔品格及法紀觀念推展至校園，透過兩天的體驗營課程，聚焦廉政倫理法令遵循及校園廉潔議題，了解誠實與誠信的重要性，讓學童們了解收受賄賂及賄選都是違法行為，並知曉網路安全的重要性。進一步將所習得的廉能誠信觀念，融入影片創作，以輕鬆愉快氛圍，跳脫過往廉政宣導較為刻板印象，讓廉政宣導更接地氣，以達寓教而樂之宣導效益，共同為建立廉能政府盡一份心力。