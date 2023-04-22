高中生憑藉一已之力和程式語言專長，創立科學營並提供免費培訓，帶領學童參加全國Scratch程式競賽，服務嘉義縣逾百位師生！第23屆「台新青少年志工菁英獎」22日舉行頒獎典禮，最高榮譽「親善大使獎」之一由新北市新北美國學校林建霖獲得，他也在疫情嚴峻時，幫多所小學設計體溫量測系統，為校園建立安全環境，展現「年輕，力量不輕」的激勵精神。

「台新青少年志工菁英獎」主辦單位台新青少年基金會表示，在疫情紛擾下仍收到全台近2千件志願服務事蹟，年度傑出志工獎30位得主獲副總統賴清德親自接見，嘉勉服務成果，除了林建霖，臺東縣臺東高中周亦霆奪得「親善大使獎」。

台新青少年基金會表示，本屆親善大使獎得主跳脫框架，以創新思維付諸行動。周亦霆亦成立「台東好加」志工團，夜訪街友發放物資，報導社會邊緣人處境，還號召其他志工團加入臺東在地故事蒐集計畫，規劃紀實展覽，此外與老師開辦課程培育志工，並擔任學伴輔導臺東小學生課業，運用有限資源邀各方提供服務，成為改變臺東的正能量。

台新青少年基金會由台新人壽贊助，每年舉辦為期三天二夜的交流活動暨頒獎表揚典禮。今年培養青少年志工接軌國際永續發展目標（SDGs）。邁入第23年的「台新青少年志工菁英獎」鼓勵逾8萬名青年學子投入志願服務，屬於青少年志工的特殊榮譽，為全國首創唯一國高中生志願服務公益平台，以培育良善品格及公民素養為目的，帶動更多青少年投入志願服務行動，喚起對志願服務的重視，鼓勵從當中探索自我價值，積極發揮小我力量，為社會帶來正向改變。