警方表示現場岸邊泥濘溼滑，至於老翁溺斃原因，還有待進一步調查釐清。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名49歲黃姓男子23日上午7時許前往尚仁國小下方河面釣魚時，見河旁置有兩支釣竿，卻不見釣客身影，一看見水面上竟有一名老翁漂浮於水面上，但毫無動靜，趕緊致電警消救援。然消防人員將老翁撈起時，已明顯無生命跡象，由身上證件判定死者為75歲的許姓老翁。警方後通知家屬到場，至於落水身亡原因，還有待進一步釐清。

基隆市消防局表示，於23日上午7時47分獲報後，立刻派員前往現場救援，抵達後趕緊將人打撈上岸，但老翁已無呼吸心跳，明顯身亡，疑似落水不幸溺斃。

警方8時許到場後，於現場拉起封鎖線，經初步搜索，發現老翁身上有證件，經比對後，確定死者為75歲許男本人無誤，家住基隆市安樂區。而現場並無打鬥痕跡、錢包內尚有現金，現場地面泥濘溼滑。警方隨即通知家屬到場，並請鑑識人員前往採證。

警方表示，根據鑑識人員初步採證結果得知，老翁身上並無明顯外傷，已先報請檢察官相驗，依檢察官指示，將先遺體移至殯儀館，等待相驗。警方另也調閱周邊監視器，釐清許姓老翁為何失足跌落河中之原因。

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