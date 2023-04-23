國民黨「最強母雞」新北市長侯友宜遲遲未被徵召，黨內人士頻頻勸進黨中央盡快提名，黨主席朱立倫今出席松山慈惠堂台北母娘文化季護國神農祈福法會時，被問到是否會在5月徵召侯友宜，又重申「要團結所有可以團結的力量」，持續朝籠絡「在野大聯盟」的方向進行，並意有所指地表示，一段時間後大家可以拭目以待。

朱立倫受訪時說，侯友宜這次出訪新加坡很成功，不但與新加坡高層建立深厚友誼，從此不管是城市交流，或中華民國與新加坡，都能建立更堅實的關係，此次侯成功出訪，也代表新加坡最高領導當局對國民黨的重視，而侯今天出席北台八縣市區域聯席大會，讓北台灣更好地團結，也讓市民有感。

朱立倫表示，接下來侯友宜就要面對施政報告與開議，希望侯一切順利，要讓主要候選人但能展現國際視野，而且能團結大家力量，過程中大家要記住，要團結所有可團結力量，化解一切可化解的敵人，對手是民進黨，絕不在黨內，大家展現團隊力量，「一段時間後大家拭目以待」。

而近期挺韓勢力舉辦集會，是否會將前高雄市長韓國瑜納入內參民調？朱立倫確切表示，韓國瑜是重要黨內同志，已向他明確表達，一定會全力支持最後提名的候選，「他是我們團隊一分子，也是最重要的2024助選員，會幫立委、總統候選人加油打氣」。