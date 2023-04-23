台北市議員徐巧芯在立委初選中擊敗現任立委費鴻泰順利出線，由於兩人在初選時競爭激烈，是否能夠順利整合成未來勝選關鍵。國民黨主席朱立倫今強調，接下來大家一定要團結才能勝選；徐巧芯則透露，雖昨天打電話給費鴻泰沒有通，但她已經聯繫前台北市長郝龍斌，郝也表明願意協助區域整合，相信一切會很順利。

朱立倫今受訪時說，恭喜徐巧芯贏得初選，而此次初選展現國民黨公平、公正態度，接下來不管松信或全台選區都一樣，大家一定要團結才能勝選。他強調，國民黨不但要世代融合，而且要團結努力，不只是靠一人，而是靠團隊，戰力更要集中砲口對外，面對鴨霸的民進黨，相信每人發揮即戰力，團結努力就能讓2024總統、立委都勝選。

至於是否會將費鴻泰納入不分區立委名單，朱立倫則說，現階段只是考慮各地區的區域立委選舉，每一位沒獲得提名的同志也都是黨內重要同志，大家一起團結，共同為2024勝選來努力。

徐巧芯則表示，她昨天打給費鴻泰但沒通，可能是因為晚上，她也不方便騷擾費鴻泰、打太多通電話。不過她已經致電許多前輩，並答應她未來會協助整合， 其中就包含台北市黨部主委黃呂錦茹以及郝龍斌 ，都願意幫忙做區域整合，相信一切會很順利。

徐巧芯強調，她說過選區初選結束後大家一致對外，也感謝費鴻泰第一時間在臉書發表對她的祝福，她也即刻回應。大家彼此還需要一點時間，不用太急，最重要的是團結一致對，朝國會過半、重返執政繼續努力。她說，自己一刻都沒停止進攻民進黨，提名當天她就火速攻擊，這是她的作風與戰法，也是支持者支持她的原因，她不會改變自己，會相信自己、繼續往前。