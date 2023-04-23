高雄壽山常見台灣獼猴，常惹得民眾手足無措。高市觀光局近日聯手高市府正妹發言人周璟瑜與在地品牌代言猴大哥共同拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園呼籲食物不外露，收好放包包。（柯宗緯翻攝）

壽山是台灣獼猴棲地。（台灣獼猴共存推廣協會提供）

高雄壽山常見野生台灣獼猴出沒，惹得民眾手足無措。高市觀光局近日聯手高市府正妹發言人周璟瑜與在地品牌代言猴大哥共同拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片，宣導「食物不手提收好在包包」等6大妙招，讓獼猴不「黏踢踢」，歡迎大家到動物園之際，也一起守護獼猴。

高市觀光局表示，壽山擁有獨特地理環境，讓壽山動物園坐擁豐富自然生態外，也和生長於壽山中的野生動物共存40餘年，其中最常見為台灣獼猴。近年壽山動物園與台灣獼猴共存推廣協會合作推廣獼猴保育，去年底在停車場至園區內設置多面獼猴教育解說牌，盼民眾更了解野生台灣獼猴的生態習性。

觀光局長高閔琳表示，為讓遊客更了解如何與野生獼猴相處，這次聯手市府發言人周璟瑜及高雄在地品牌「BANANA MONKEY」品牌代言猴大哥共同拍攝「獼猴不FOLLOW 6大妙招」宣導影片。

該片透過生動活潑互動，宣導將食物不手提收好包包、食物不掛娃娃車、不邊走邊吃選擇室內用餐、不餵食獼猴、不對視獼猴、遇到獼猴搶食手放開不拉扯等6大妙招。此外，動物園園方也搭配廣播宣導、人員巡視隨時叮嚀遊客將食物放入背包，不要邊走邊吃。

周璟瑜說，壽山是獼猴棲息地，很開心有機會拍攝宣導影片，一起推廣野生動物保育。她透露，拍攝時偶有獼猴出沒在周圍樹叢活動，但只要把食物放包包收好，不刻意引起注意，不必確認眼神，人猴和平共存，一點也不難。

台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟提到，兒童節連假協會共印製50個陽春版防猴帆布包，針對拿塑膠袋、食物的遊客進行宣導，2天共租借94人次。目前防猴包包已轉交園方讓民眾租借，希望讓民眾了解人與野生動物間並非只能存在衝突，做好規範搭配相關措施跟宣導，才能真正解決問題。