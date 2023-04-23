天喜建設公司董事長林國煬的母親林徐香妹逝世，林國煬21日在母親靈前捐贈苗栗縣政府教育基金30萬元，以延續母親生前關懷弱勢的精神，縣長夫人陳美琦頒贈感謝狀，感謝捐助教育的善行義舉。

林徐香妹享年88歲，生前含辛茹苦撫養子女長大成人，並皆成家立業，而且一生關懷弱勢、關注教育，今天上午在頭份市殯儀館舉行公祭儀式，縣長夫人陳美琦、副議長張淑芬、縣議員廖秀紅、縣府教育處長葉芯慧等人皆上香致哀，議員陳永賢且代表家屬生平介紹。

其子天喜建設公司董事長林國煬在母親靈前，將節省的喪葬費用30萬元以母親名義捐贈縣府教育基金，以實際行動延續母親關懷社會的大愛精神。

縣長夫人陳美琦頒贈感謝狀，表彰熱心公益、協助苗縣教育發展的善行義舉，並期盼社會各界能夠發揮愛心，將愛散播至社會的各個角落，讓愛循環不絕，持續幫助需要幫助的人。

董事長林國煬表示，他的母親在世時非常疼愛家人，平時也關心社會弱勢族群，常會盡自己微薄之力，去協助需要幫助的人，為了完成母親生前教誨「濟助弱勢」的遺訓，代表家族以母親名義付諸行動，捐出30萬元，協助縣府推動學校教育，將母親關懷社會的大愛精神延續下去