外交部副發言人蕭光偉。（資料照片）

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾投書法國媒體《星期日報》(Journal Du Dimanche)，提及台灣在經濟、商業以及科技層面都與歐洲有關，呼籲歐洲國家海軍巡邏台海，展現歐洲在這個極為關鍵區域自由航行的承諾。外交部今天表示，歐盟近日多次公開表達支持台海和平穩定及現狀，充分展現對台灣的重視與支持。

外交部副發言人蕭光偉表示，對於歐盟高層強力關切台海安全及支持自由開放的印太區域，外交部表達高度感謝與肯定。

他說，歐盟近日多次公開表達支持台海和平穩定及現狀，反對片面改變台海現狀及任何武力威脅，並強調台灣在半導體供應及維護和平等層面對歐洲具重要地緣戰略利益，充分展現對台灣的重視與支持。

蕭光偉強調，台灣作為印太區域的關鍵成員，將與歐盟等理念相近民主夥伴持續深化在各領域的交流合作，強化關鍵產業供應鏈韌性，共同維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。